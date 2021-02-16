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أخبار العالم

السعودية توضّح موعد الجرعة الثانية لمن أصيب بـ«كورونا» بعد التطعيم بالأولى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
أوضحت وزارة الصحة السعودية، موعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حال أصيب الشخص بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى، مشيرة إلى أنَّه يأخذها بعد ثبوت التعافي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه « في حال ثبوت الإصابة، يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي».

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أنَّ التعافي من الفيروس يكون كالتالي : إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضيّ آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة عاجل.

اما إذا كانت الحالة المؤكدة بدون أعراض، فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقلّ من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنّه ينبغي عزل الحالات المصابة عن السليمة، ويمكن العزل الجماعي للمصابين في غرفة واحدة ودورة مياه مخصصة، ويفضل عزل من تظهر عليهم أعراض بشكل منفصل عن الذين لم تظهر عليهم الأعراض، مع أهمية تطبيق بقية الاحتياطات والإجراءات المتبعة في عزل الحالات المؤكدة.

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