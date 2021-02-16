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فن

تامر حسني يفاجئ متابعيه بموهبة جديدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".  

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يلعب بلياردو برفقه صديقه وعلق علي الفيديو قائلا: "طبعا انتو متفاجئين في البلياردو". 

واعتذر الفنان تامر حسني لجمهوره عن عدم تمكنه من طرح أغنية جديدة في عيد الحب. 

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "أنا لا يمكن اتسرع وانزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدًا جدًا جدًا أنا أسف كان نفسي اشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين ويوم حب جميل عليكم". 
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