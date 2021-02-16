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تعليم

كلية الآداب تكشف شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:24 م
كلية اداب القاهرة
كلية اداب القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ. 
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان قسم التاريخ يقبل الطلاب الحاصلين على ليسانس من اقسام التاريخ بتقدير جيد، وجيد جدا فى مواد التخصص. 

واشار عميد الكلية ، بالاضافة الى ذلك يجب على الطلاب اجتياز بنجاح امتحان القبول التحريرى والمقابلة الشخصية. 


وكان قد أوضح " شاهين " أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ.

وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.
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