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محافظات

إعدام 2415 كيلو أغذية متنوعة و385 لتر عصائر وألبان في الدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن قيام فرق مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

وأضاف البيان أنه تم المرور على 340 منشأة وتحرير 150 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 115 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال هذه الحملات إعدام 2415 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 385 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 445 عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص.  

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد  استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.
إعدام 2415 كيلو أغذية متنوعة و385 لتر عصائر وألبان في الدقهلية
إعدام 2415 كيلو أغذية متنوعة و385 لتر عصائر وألبان في الدقهلية
إعدام 2415 كيلو أغذية متنوعة و385 لتر عصائر وألبان في الدقهلية
إعدام 2415 كيلو أغذية متنوعة و385 لتر عصائر وألبان في الدقهلية
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