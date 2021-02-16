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محافظات

شاهد.. أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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شمس يونس

قام الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بزيارة ميدانية لإدارة الطود البيطرية، حيث تابع أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع في الطود والعديسات، مؤكدا عمل تغطية لجميع الماشية وعدم ترك أي متخلفات.


وتواصل مدير مديرية الطب البيطري مع مربي الحيوانات، موضحا ضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات، وكذلك الإبلاغ في حالة وجود أي اشتباهات مرضية بالحيوانات للسيطرة عليها قبل انتشارها، وكذلك عمل التتبع الوبائي حفاظا على الثروة الحيوانية.


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يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

شاهد.. أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر
شاهد.. أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر
شاهد.. أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر
شاهد.. أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر
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