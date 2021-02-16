شاهد.. أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

قام الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بزيارة ميدانية لإدارة الطود البيطرية، حيث تابع أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع في الطود والعديسات، مؤكدا عمل تغطية لجميع الماشية وعدم ترك أي متخلفات.





وتواصل مدير مديرية الطب البيطري مع مربي الحيوانات، موضحا ضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات، وكذلك الإبلاغ في حالة وجود أي اشتباهات مرضية بالحيوانات للسيطرة عليها قبل انتشارها، وكذلك عمل التتبع الوبائي حفاظا على الثروة الحيوانية.





اقرأ أيضًا:

وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا





يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.