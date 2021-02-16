مرسيدس تحدد موعد طرح سي كلاس 2022.. صور



أعلنت شركة مرسيدس، عملاق صناعة السيارات الألمانية، أنها ستكشف عن الجيل الجديد من مرسيدس سي كلاس 2022 mercedes c class على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في بث العرض التقديمي عبر الإنترنت يوم 23 فبراير الجاري.









وستتوفر السيارة مرسيدس سي كلاس 2022 mercedes c class بمحركات هايبرد تعد الأولى من نوعها في طرز مرسيدس، وتُشير التقارير السابقة إلى أنها ستتوفر بمحركات هجينة خفيفة وهجينة بالقابس، حيث تخطط الشركة لتوفيرها بمحركات بنزين وديزل بمساعدة كهربائية فقط.

















ومن المحتمل أن تكشف الشركة عن C300 مع دفع خلفي أو كُلي اختياري، وقوة إجمالية تبلغ حوالي 250 حصانا، مع نسخة هجينة بالقابس ستنطلق بعد ذلك.





ومن المتوقع أن تتوفر مرسيدس سي كلاس 2022 mercedes c class لأول مرة بنسختي سيدان وواجن، ورُبما نسخة واجن أكثر ملائمة للطرق الوعرة يُطلق عليها اسم سي كلاس All-Terrain.ستحصل المقصورة الداخلية على الكثير من مزايا اس كلاس الجديدة مع لوحة عدادات مشابهة، ونفس النظام الترفيهي MBUX من الجيل الثاني مع شاشة لمسية كبيرة، كما يُظهر الإعلان التشويقي الأخير لمحة عن المصابيح الأمامية، والتي تتمتع بتصميم أكثر استدارة، ورسومات مختلفة مقارنة بـ اس كلاس.