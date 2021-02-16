خسائر كيما تتخطى النصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية" كيما "التابعة للقابضة الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام تحولها للخسارة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 .





وأضافت الشركة ، اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 631.26 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.78 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.





تابعت"ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 691.16 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 120.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي".





يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.





وكانت المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



