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اقتصاد

كيما تتقدم بطلب رسمى للبنوك لجدولة 6.8 مليار جنيه مديونيات مستحقة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:40 ص
كيما اسوان
كيما اسوان
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علياء فوزى

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام، أنها تقدمت بطلب رسمي لائتلاف البنوك الممولة لمشروع الأمونيا واليوريا لإعادة هيكلة وجدولة أقساط القرض والعوائد المستحقة البالغة 6.8 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر الماضي.


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وأضافت الشركة ،اليوم، أنه يجري العرض على السلطات المختصة بالبنوك الممولة لأخد الموافقات.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله بأحد المواقع الاليكترونية بعنوان كيما تعتزم جدولة مديونيات مستحقة للبنوك بقيمة 9 مليارات جنيه.

وأكدت الشركة أن المديونيات المستحقة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2020 تبلغ 6.8 مليار جنيه وليست 9 مليارات جنيه.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يذكر أن المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



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