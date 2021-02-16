علاء عابد: الرئيس السيسي بطل الإنجازات القومية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات فى القطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يعد إنجاز جديد يتحقق علي ارض الواقع فى المجال الصحي وإضافة جديدة للمشروعات القومية التى تبناها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي.





اضاف علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات صحفية اليوم، أن إفتتاح الرئيس لعدد من المشروعات الصحية، يؤكد احترام الرئيس ومؤسسات الدولة لحقوق الانسان، وهذا يرد على المشككين في اهتمام مصر لحقوق الإنسان لأنه الحق في العلاج، فى الوقت الذي يعاني منه العالم من نقص المؤسسات العلاجية نظرًا لجائحة كورونا.





وأضاف عابد، أن هذا الافتتاح يأتي في توقيت هام جدا لما يمر به العالم ومصر فى ظل جائحة كورونا، إلا ان مصر تؤكد ان عجله الإنجازات لم ولن تتوقف بالرغم من كبر حجم الجائحة عالميا. واقليميا، هذه هي مصر الواقع ، مصر الحقيقه، مصر قبله العرب وأفريقيا ويرجع ذلك الفضل لجهود القيادة الساسية الحكيمة للرئيس البطل عبد الفتاح السيسي.





وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات فى القطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





حيث تم افتتاح مستشفى الزقازيق العسكري، ومستشفى دمنهور العسكري، ومستشفى النرجس العسكري، ومستشفى الياسمين العسكري.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات تم افتتاحها في قطاع الصحة.