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حوادث

السجن 4 سنوات لمتهم بترويج الترامادول وحيازة سلاح بمصر القديمة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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رامى المهدي - احمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "صبحى.ي"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الترمادول، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة عن تهمة حيازة سلاح أبيض بمصر القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السبام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبد الرؤوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبد المنعم ، محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم " صبحى.ى"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " مقص معدنى" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط المتهم توجه للمكان الذى أيقن بتواجده فيه، وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدنى ، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بإحراز المراد المخدرة بقصد الاتجار، وباستخدام المقص فى تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.
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