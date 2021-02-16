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أخبار العالم

في 9 خطوات.. الصحة السعودية تكشف كيفية حجز موعد الحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
الصحة السعودية تكشف
الصحة السعودية تكشف كيفية حجز موعد الحصول على لقاح كورونا
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قسم الخارجي
كشفت وزارة الصحة السعودية عن الخطوات التي يمكن من خلالها أخذ لقاح كورونا، بعد تحميل تطبيق صحتي والتسجيل.

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، قالت الوزارة، عبر تويتر؛ لأننا نحرص على صحتك وسلامتك ننصحك بأخذ لقاح كورونا عبر الخطوات التالية:

ــ تحميل تطبيق «صحتي» وتسجيل الدخول.

ــ الضغط على أيقونة «لقاح كورونا» لتعبئة نموذج طلب اللقاح.

ــ اختيار المستفيد (الأصلي أو أحد التابعين له).

ــ الضغط على أيقونة «التالي» لتصل المستفيد رسالة تأكيد نصها «تم إرسال طلبك بنجاح».

ــ تصل المستفيد رسالة نصية لإكمال حجز موعده عبد التطبيق (عندما يحل دوره).

ــ الضغط على أيقونة «لقاح كورونا (كوفيد 19)» لحجز موعد

ــ حدد المستفيد من اللقاح يظهر للمستفيد تعريف للخدمة وقائمة التعليمات

ــ الإجابة عن الاستبيان واختيار المركز وتحديد تاريخ وموعد ووقت الجرعة الأولى من اللقاح.

ــ يتم تحديد موعد الجرعة الثانية وتزويد المستفيد بكل التفاصيل.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق (صحتي) حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.
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