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حوادث

محامي الجنزوري فى قضية فيرمونت ..النائب العام يوفر حماية قانونية للشهود

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:20 م
محمد السباعي المحامي
محمد السباعي المحامي بالنقض
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محمد عبدالله
قال محمد السباعي المحامي الموكل للدفاع عن أحمد الجنزوري فى قضية فيرمونت إن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتصدي لمن يقومومن باختراق سرية التحقيقات فى القضية قوي وسيكون رادعا وذلك لضمان حماية الشهود فى القضية وحماية حقوق المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات وذلك وفقا لما كفله الدستور والقانون.

وأشار السباعي إلى أنه كان قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد أحد المواقع التى ادعت حصولها على معلومات من أحد الشهود فى القضية واطلاعها على أوراق التحقيقات على غير الحقيقة فى الوقت الذى لم يحصل أى من المحامين الحاضرين عن أى متهم فى القضية على صورة من أوراق القضية.

وأمر النائب العام  بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبارًا عن واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي). 

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، مما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات «للنيابة العامة»، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة؛ فأمر «السيد المستشار النائب العام» بالتحقيق في الواقعة. 

وتشير «النيابة العامة» إلى التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات، وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.
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