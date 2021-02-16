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محافظات

هدوء ما قبل العاصفة.. سماء سوهاج تمتلئ بالغيوم وهواؤها يمتزج بالأتربة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
هواء وأتربة وأوراق تتطاير فى الشوارع وسيارات تُغطى بالتراب، هكذا كان المشهد منذ صباح اليوم وحتى الآن بمدينة ناصر، شرق محافظة سوهاج، حيث شهدت سماء المدينة غيوم شديدة وهواء شديد يمتلئ بالأتربة.

ويتوقع الجميع أن هذا هو هدوء ما قبل العاصفة المنوه عنها من قِبل الأرصاد الجوية، والتي جاءت إلى مصر عام ٢٠١٥م، ومن المتوقع هبوب تلك العاصفة الترابية مرة أخرى على صعيد مصر عامة وسوهاج خاصة.

وكان اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد أكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيء واحتمالية سقوط امطار غزيرة وعواصف ترابية والمتوقع استمراه منذ صباح اليوم وحتى بعد غد.

وذلك وفقًا لتقارير هيئة الارصاد الجوية وانه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

واوضح رئيس مياه سوهاج جاهزية سيارات الكسح والنافوري والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل الفوري مع اى تراكمات للمياه متوقعة بالطرق.

وشدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وطالب "البدري" المواطنين بضرورة الابلاغ عن اى شكوى من خلال الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 125 من اى تليفون ارضى او الرقم 01273195125 من اى تليفون محمول والرقم 01207125125 من الواتس آب.
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