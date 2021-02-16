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محافظات

إحالة 77 موظفًا للتحقيق بالبحيرة.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.


في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز أبو حمص، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 77 من العاملين  بالمستشفيات والوحدات الصحيه والمصالح الحكوميه للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.  


ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


أسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين  بالوحدة المحلية لقرية طيبة والوحدات الصحية و مكتب التموين و مكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب  للتحقيق  لتغيبهم  وتركهم العمل بدون سند قانونى،  كما تلاحظ غلق  2 مركز شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية  وتم  اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.


شدد محافظ البحيرة، على استمرار  المتابعة الميدانية و تكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الإنضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.


كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.

أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنفا، ٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٥شيكارة علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر أنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بای وسيلة من وسائل الإعلان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


كما تم المرور على المنشآت الحكومية لتحقيق الإنضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة قطاع النظافة بالمدينة.

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