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برلمان

برلماني: مصر ماضية في مرحلة البناء.. والمشروعات القومية تدعم الاقتصاد الوطني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية المشروعات القومية التي أصبحت تغطي كل أرجاء مصر، فضلا عن التنوع في كافة القطاعات، وآخرها مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، فضلا عن افتتاح 4 مستشفيات عسكرية هي (الزقازيق -  دمنهور -  النرجس - الياسمين).

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تمضي قدما في مرحلة البناء والتنمية على كافة المستويات، مؤكدا أن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في تلبية كافة متطلبات المواطنين في كافة المجالات.

ولفت زين الدين، إلى أن ما تشهده البلاد من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل، خصوصا وأن هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصحية التي افتتحها الرئيس اليوم تمثل أهمية كبرى في الاهتمام بصحة المواطنين وتفعيلا لما نص عليه الدستور في توفير العلاج لجميع المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مركز العزيمة لمعالجة الإدمان بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن افتتاح مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية ومستشفى أبو تيج للطب العلاجي بأسيوط ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.
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