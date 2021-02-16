لخلافات مالية.. إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنبروه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالدقهلية من ضبط 3بعد نشوب مشاجرة بينهم استخدموا فيها الأسلحة البيضاء لوجود خلافات مالية بينهم.

كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروة من مستشفيي نبروه المركزي، بوصول ثلاث اشخاص مصابين بجروح وسحجات نتيجة تعدي بأسلحة بيضاء.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين كل من "طرف أول" محمد منصور السعيد،18عام،سباك، ومصاب بجرح قطعي بالصدر ، وعزيز فايق ذكاء،19عام، عامل مصابا بجرح قطعي بالبطن والفخذ، "طرف ثاني" إبراهيم أيمن يوسف،19عام، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر.

وبسؤال الطرفين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة تعدي فيها كلا منهم على الأخر بالضرب بالأسلحة البيضاء لوجود خلافات مالية بينهم .