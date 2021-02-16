إصابة سيدة فى انهيار سقف عقار بـ المنصورة

أًصيبت سيدة مسنة بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم على أثر انهيار أرضية منزلها بالطابق الثاني وسقوطها للطابق الأول بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة . مسنة









وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من سقف الطابق الأول بعقار كائن بمنطقة كفر البدماص.









انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وقوات الحماية المدنية" الإنقاذ البري"، إلى البلاغ مسئولي حي شرق المنصورة، وجار عمل كردون أمني حول المنزل.











وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية على مساحة 120 مترا وسقوط جزء من سقف الطابق الأول علوي على مساحة 50 سم، ملك "منى عبد المنعم محمد العيوطي"، 65 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العقار بالطابق الثاني.









وتسبب الحادث فى إصابة مالكة العقار بسحجات متفرقة بالجسم حال وقوفها بصالة الشقة، وانهالت الأرض تحت قدميها للطابق الأسفل منه وجرى إنقاذها بمعرفة ضباط وأفراد الإنقاذ البري ونقلها لمستشفى المنصورة العام.









وعلل وجدي السيد الحبشي، 56 سنة، فنى شئون هندسية بحي شرق المنصورة، سبب سقوط السقف لقدم المبنى، مشيرا إلى إزالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد ما إذا كان صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه من عدمه، وأوصى بإخلاء العقار وفصل المرافق.







