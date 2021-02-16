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برلمان

ضربة لقادة حروب الجيل الرابع.. برلمانية: فيلم السرب يرسم لوحة للصمود والفخر الوطني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:53 م
فيلم السرب
فيلم السرب
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فريدة محمد
أكدت النائبة هند رشاد، وعضو مجلس النواب، أن فيلم السرب يساعد على توجيه ضربة موجعة لقادة حروب الجيل الرابع، الذين يستهدفون تثبيط الروح الوطنية ونشر الفرقة والاختلاف، مُشيرة إلى أنه عمل فني إبداعي رسم لوحة للصمود والفخر الوطني، وبثَّ الروح الوطنية في النفوس. 

وأشارت رشاد، خلال بيان لها اليوم، إلى أهمية هذه النوعية من الأفلام التي تُبرز وتؤكد على بطولات المصريين وتضحياتهم خلال المواجهة مع العدو ومحاربة العمليات الإرهابية، فضلا عن التأكيد على روح النصر والفخر والاعتزاز بقيم الفداء والوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية،  كما أنه يؤكد على حرص الدولة على ثأئر الشهداء أينما كانوا. 

وطالبت عضو مجلس النواب، الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، بحث المواطنين بأهمية مشاهدته، نظرًا لتوعيه المواطنين بالحروب الموجهه لهم، فضًلا عن عن عدم الأنسياق وراء الشائعات التي تنال من الدولة المصرية وتهدف إلى أسقاطها، لافتة إلى  أن هذه النوعية من الأفلام مطلوبة بكثافة؛ لكي تُصبح قدوة ومثل لبطولات يعيشها الشباب الأن.
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