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حوادث

جلسات مساج خاصة.. سقوط فتاة تروج لممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمثل تعدى على القيم والأخلاق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار جلسات "المساج" نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين نظير مبالغ مالية، وقيامها بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض وضبط بحوزتها (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم").

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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