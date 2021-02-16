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أخبار العالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل طرابلس للمرة الأولى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس في أول زيارة له.

ووصل المنفي إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية قادمًا من مدينة طبرق شرقي البلاد، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

وجاء ذلك في الوقت الذي قدم فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه إحاطة أمام أعضاء مجلس الدولة بخصوص التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة.

والزيارة هي الأولى للعاصمة طرابلس منذ تسمية المنفي في منصبه الجديد، وتأتي بعد زيارة استمرت منذ الخميس إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.


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