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فن

منى زكى تشارك في فيلم "السرب" أمام أحمد السقا وتصور مشاهدها قريبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:16 م
صدى البلد
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محمد نحلة - محمد نبيل
تستعد النجمة منى زكى لتصوير مشاهدها في فيلم "السرب" الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش عام 2015، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، حيث تعاقدت منى على تقديم دور البطولة النسائية في العمل مؤخرًا.

"السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، ومحمود عبد المغني وكريم فهمي ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل يومين الذكرى السادسة لمذبحة المصريين في ليبيا والتي يتناول رد الجيش عليها.

يذكر أن منى زكى يستمر عرض فيلمها "الصندوق الأسود" في السينمات بعدما انطلق في شهر أكتوبر الماضى، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.
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