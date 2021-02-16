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ديني

الأزهر يكشف عن المواد التي سيتم تأجيلها إلى امتحان نهاية العام.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:34 م
الأزهر يكشف عن المواد
الأزهر يكشف عن المواد التي سيتم تأجيلها إلى نهاية العام
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محمد شحتة
كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.

وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي،  أن امتحان القرآن الكريم سيكون في المقرر وليس تراكميا في امتحانات الترم الأول، أما في امتحانات التقييم في الفصل الدراسي الثاني سيكون الامتحان تراكمي.

وأشار إلى أن الغرض من الامتحان هو أن يحقق كل طالب ثمرة جهده طوال العام، وعلينا احترام جهد كل طالب ونمنحه حقه في الدرجات، مناشدا المعلمين بالإلتزام والحرص على توعية الطلاب لتمر الطلاب بخير كعادة كل عام.

وأكد انه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير كل متطلبات الاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير داخل اللجان، وكذلك تواجد طبيب في كل لجنة.

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