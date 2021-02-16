التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية.. وتشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة

التنمية المحلية:

= رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية

= جارٍ رفع تراكمات المياه في المحافظات التي شهدت هطول أمطار

= تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة







قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن محافظات "القاهرة - مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية" شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى.





وأضاف "شعراوي" من خلال تقرير من الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة حول آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات - أنه جارٍ العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.





وأوضح أن الحالة الجوية مستقرة فى باقي المحافظات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية، وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التي تم إقرارها مسبقًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء.





ولفت إلى أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيًا في الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.





ونوه بأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.



