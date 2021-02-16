ابنها الكبير مصطفى.. قصة أم عشرينية لـ 23 طفلا وتود إنجاب 105 آخرين.. فيديو وصور

تستمر امرأة روسية وزوجها المليونير في إثارة الجدل، وذلك بإعلانهما خططهما لإنجاب ما يصل إلى 105 أطفال بيولوجيين، بعد أن رحّبا باستقبال 10 أطفال عن طريق أمهات بديلات في غضون 10 أشهر فقط.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقت "كريستينا أوزتورك"، 23 عامًا، وهي من موسكو بزوجها الثري مالك الفندق "غاليب أوزتورك"، 56 عامًا، أثناء قضاء إجازته في مدينة باتومي الساحلية في جورجيا، وأنجبت ابنتها "فيكا"، وهي في السابعة عشرة من عمرها، وبسبب حبهما للأطفال اختارا استخدام أمهات بديلات لأنهما أرادا إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال بسرعة.





ووُلد طفلهما الأول مصطفى من أم بديلة في 10 مارس 2020، فيما ولد الطفل العاشر أوليفيا في 16 يناير 2021، ويأتي هذا بعد مناقشة الزوجين لإنجاب أكثر من 100 طفل، وتتبع كريستينا روتينا صارما لرعاية الأطفال منها النوم يوميا من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا يوميا، وقالت إن مربيات الأسرة يسجلن كل تفاصيل الأطفال في مجموعة من اليوميات.





وعن قصة لقائها بزوجها ترجع إلى تواجدها على البحر في باتومي في لاس فيجاس البحر الأسود، هناك التقت بـ جاليب ذي الأصول التركية، وارتبطا وتطورت العلاقة بينهما حتى انتقلت كريستينا وابنتها الصغيرة فيكا للحياة معه بعد الزواج.