قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي حاسمة لتماسك الجبهة الداخلية ومواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية

أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعدد من مسؤولي الدولة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، حمل رسائل واضحة بشأن أهمية الحفاظ على تماسك الدولة وتوحيد الجبهة الداخلية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية

وأوضح النسيري، في تصريح صحفي اليوم، أن اجتماع مختلف مؤسسات الدولة في هذا التوقيت يعكس أهمية تكامل الأدوار وتنسيق الجهود لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن التطورات الخارجية تفرض ضغوطًا اقتصادية وأمنية متعددة، وهو ما يستدعي استمرار العمل المشترك للحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وما ترتب عليها من تراجع في عوائد قناة السويس بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، يوضح حجم التداعيات التي تتحملها الدولة نتيجة المتغيرات الدولية والإقليمية، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التحديات بالوعي والمسؤولية.

وعي المصريين هو حائط الصد

وأشار النسيري إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «وعي المصريين هو حائط الصد» يبرز الدور المحوري للمواطن في مواجهة الشائعات ومحاولات نشر الإحباط، موضحًا أن الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

وشدد شريف النسيري على أن الحفاظ على مصر مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع والمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار الاصطفاف الوطني، إلى جانب بذل مزيد من الجهود لتحسين الأداء وتطوير الخدمات والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.