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أخبار العالم

رئيس وزراء أستراليا يعتذر لموظفة حكومية بعد فضيحة في البرلمان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:44 م
سكوت موريسون وبريتاني
سكوت موريسون وبريتاني هيجينس
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محمد عثمان
قدم رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، اعتذاره إلى موظفة حكومية سابقة، تزعم بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميل في البرلمان الأسترالي منذ عامين.

ووعد موريسون بإجراء تحقيق في حالة الاغتصاب المزعومة التي تعرضت لها الموظفة، بريتاني هيجينس، بعد الإفصاح عن قصتها عبر وسائل الإعلام.

وتزعم هيجينس تعرضها للاغتصاب من جانب موظف في مكتب وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، بعد حدث عمل مسائي في مارس 2019.

وقالت هيجينس في مقابلة على التلفزيون الأسترالي، إنها حاولت أن تذهب إلى المنزل بعد حدث عمل مسائي في قبل عامين، ولكن زميلها الذي لم تذكر اسمه أصر على الذهاب سويًا إلى البرلمان في سيارة أجرى ليأخذ شيئًا من هناك، وقد أغمى عليها خلال ذهابهما إلى البرلمان في سيارة الأجرى.

وأوضحت الموظفة الأسترالية أنها عندما استيقظت وجدت نفسها تتعرض للاغتصاب من قبل زميلها، وطلبت منه مرارًا التوقف ولكنه أبى أن يتوقف، مشيرة إلى أنها لم ترغب في الحديث وقتها عن الحادث بشكل عام.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع أمام البرلمان إنها لم تكن على علم بتلك القضية.
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