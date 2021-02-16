ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة الكويتية توجه نداء للمواطنين بعد تسجيل قرابة الألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:55 م
عبدالله السند
عبدالله السند
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدث باسم الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الكويت ارتفع إلى 179,488 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1014 حالة وفاة.

وأشارت السند إلى تسجيل 810 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 167,601 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا بلغ، 10,873 مصابًا، من بينهم 141 مريضًا في حالة حرجة.

ودعا المتحدث باسم الصحة الكويتية جميع المواطنين إلى الإسراع لمراكز التطعيم، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لا وفيات.. الكويت تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية

339 إصابة جديدة و3 وفيات.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

177 حالة جديدة.. السعودية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا عن أمس

الكويت.. تسجيل شفاء 245 حالة

الحرس الوطني الكويتي يدشن خطا لتصنيع الكمامات

الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة المريخ السوداني.. الجماهير: العاشرة يا أهلى

بسبب فيديو كاميرا مراقبة.. أم تكتشف أمرًا مقلقًا في غرفة نوم بناتها التوائم

طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

بعد القبض على فتاة المساج .. عقوبة مروجي ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

أشرف عقبة: لولا قرار الرئيس لسجلت مصر أرقاما كبيرة من مصابي كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور