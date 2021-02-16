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حوادث

الأمن يكشف لغز اختفاء فتاتين بالشرقية.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:04 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها، مقيمتين بمحافظة الشرقية، عن المنزل، ومناشدة أسرتيهما، أجهزة الوزارة، مساعدتهما في العثور عليهما.

وأسفر الفحص من عدم تقدم أهليتهما ببلاغ يفيد بتغيبهما انتظارًا لعودتهما، وإقرار والد إحدى الفتاتين بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، عن تحديد مكان المتغيبتين بمدينة العبور، وتبين حيازتهما لـ مصوغات ذهبية ومبلغ مالي، وبسؤالهما قررتا ترك منزل أهليتهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أهليتهما لهما.

وأضافت إحداهما بأخذ مبلغ مالى من والدها، وقيامهما بالخروج للتنزه وشراء بعض المتطلبات، وعدم تعرضهما لأي مكروه؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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