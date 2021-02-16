تشييع جثمان وكيل طب بيطري القليوبية السابق بعد وفاته بكورونا

شيع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان الدكتور عماد عبد الرؤوف المهدي وكيل الوزارة لمديرية البيطري السابق والذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وتوفي المهدي داخل إحدى المستشفيات الخاصة ببنها بعد نقله إليها بعدة أيام واكتشاف إصابته بالمرض وتدهور حالته بالعناية المركزة وجرت مراسم الدفن بمقابر أسرته بالشموت بمدينة بنها.





من جانبه تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على نطاق المحافظة الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.





وتفقد المحافظ ورئيس شركة المياه انتشار معدات الشركة من عربات كسح وشفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.





ونفذت شركة مياه القليوبية خلال التفقد نماذج محاكاة بالمشاركة مع رئاسة مجلس مدينة بنها لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، وعمل مناورة لمحاكاة هبوط الأمطار، وتم التخلص من مياه الأمطار فى مدة 15 دقيقة بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.





ووجه مجاهد جميع القطاعات المعنية، بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





وأوضح أن استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطواري المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بفروع الشركة والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.



