ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صلّوا من أجلهم.. بابا الفاتيكان يُحيي ذكرى استشهاد 21 مصريا في ليبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:25 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
Advertisements
محمد عثمان
أحيا البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، ذكرى مقتل 21 مسيحيًا مصريًا في ليبيا، بعد استشهادهم في عملية إرهابية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.


وقال البابا فرنسيس في ذكرى استشهادهم، إن "هؤلاء الرجال هم قديسو جميع المسيحيين"، داعيًا إلى الصلاة من أجلهم، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.


وأضاف: "هؤلاء الرجال المسيحيون والمعمدون بالماء والروح القدس تعمدوا ذلك اليوم بالدم أيضا. إنهم قديسونا، قديسو جميع المسيحيين بطوائفهم وتقاليدهم".


وأشار البابا فرنسيس إلى أنه "صحيح أن هناك مأساة، وأن هؤلاء الرجال قد فقدوا حياتهم على الشاطئ، ولكن صحيح أيضا أن الشاطئ قد تبارك بدمائهم، وصحيح أكثر أنهم قد نالوا أكبر نعمة يمكن للمسيحي أن ينالها: الشهادة ليسوع المسيح حتى الموت".


وتابع: "لقد ذهبوا للعمل فى الخارج لكى يدعموا أسرهم.. رجال عاديون، أرباب عائلة، رجال يرغبون بالحصول على أبناء، رجال بكرامة العمال، لا يسعون فقط لكى يحملوا الخبز إلى بيوتهم وإنما ليحملوه إلى البيت بكرامة العمل.. هؤلاء الرجال قد قدّموا شهادة ليسوع المسيح".


واستكمل: ذبحوا بوحشيّة من قبل تنظيم داعش فى الشام والعراق وماتوا وهم يقولون: "ربِّى يسوع!" معترفين باسم يسوع.


وشكر البابا فرنسيس في رسالته أمهات هؤلاء الرجال، كما شكر أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية التي علمتهم أن يعيشوا بالإيمان.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحتفل بذكرى رحيله.. البابا إبرآم بن زرعة.. كيف حدثت في عهده معجزة نقل جبل المقطم

والدها سلمها للوالي بعد اعتناق المسيحية.. قصة القديسة بربارة وصديقتها يوليانة في ذكرى استشهادهما

المطران منير حنا: ميلاد السيد المسيح ينير ظلمة الظروف القاسية

الرئيس المتدين| كيف ينعكس معتقد بايدن على حكمه لأمريكا .. بين الكاثوليكية والليبرالية المسيحية

ترشيحاتنا

اقتصاد السعودية.. زيادة جولات الرقابة على الإجراءات الاحترازية وارتفاع ضبط المخالفات 32%

مرحلة دقيقة من تاريخ مصر.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء لجان مجلس النواب

غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه والحبس 5 سنوات .. عقوبة نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا

قبل موقعة الليلة أمام برشلونة.. نيمار يدخل في نوبة بكاء

هل يقرر الأعلى للجامعات تأجيل الدراسة في اجتماعه المقبل؟.. التعليم العالي تجيب

طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب