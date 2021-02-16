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فن

هشام جمال بصحبة ليلى زاهر و شيماء سيف من كواليس في بيتنا روبوت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:25 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان هشام جمال صورة له مع الفنانة ليلى احمد زاهر و شيماء سيف و عمرو وهبة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "  انستجرام " . 


وعلق هشام جمال على الصورة قائلا : " حلقة النهارده هتبدأ ٧:٣٠ بدل ٨ والصوره بعد مطلعت الهانم والاستاذه من القسم ".


ويشارك هشام جمال فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهرو ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.    
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