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منوعات

من سيناء للنوبة .. حرف يدوية من التراث بمعرض ديارنا في دورته الـ61

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
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سارة عبد الله- عمر خالد
افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج معرض "ديارنا" أكبر معرض للحرف اليدوية في مصر، في دورته الـ٦١، والذي يقام في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، ويضم 300 عارض من كل أنحاء مصر للحرف اليدوية والتراثية.  


وذكرت ياسمين محمود أحدى المشاركات بمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية للمنتجات السيناوية لعدسة صدى البلد، أنها تحرص كل سنة على المشاركة بالمعرض، لأنه يساعدها على التعامل المباشر مع قطاعات كبيرة من الجمهور، وتعرض منتجاتها من العبايات والاكسسوارات السيناوية بأسعار متفاوتة حسب مقدار الجهد والخامات بها، وتلقى إقبال كبير ولكنه يزيد في الأيام الاخيرة من المعرض. 


وتابعت علا محمد عارضة لمنتجات الفن النوبي، من اكسسوارات ذهبية والجرجار النوبي والمشغولات اليدوية المطرزة بالتراث النوبي، أنها تحرص كل عام على المشاركة بالمعارض المختلفة لأنها تعتبرها فرصة لنشر ثقافة النوبة للعديد من الفئات، وتؤكد حرص الكثيرين على اقتناء المنتجات المصنوعة يدويًا بشكل كامل من الألف إلى الياء، وتقديرهم للجهد المبذول بها.


وأضاف هيثم صلاح عارض لمشغولات يدوية من نبته البامبو، أنه يستخدم هذه النبتة في صنع الديكورات والأشكال غير التقليدية، وهي أساس المنتجات التي يقدمها، ويبتكر منها مستحدثات عصرية كثيرة، وتتفاوت الأسعار من 50 جنيه إلى 800 جنيه حسب القطعة.


واختتمت أمل عارضة لمنحوتات رملية، أنها تنشر ثقافة الوادي الجديد من خلال أعمالها اليدوية التي تحاكي أشكال من التراث، وتحرص على المشاركة بالمعرض كل سنة لما تجد فيه من فرصة تسويقية كبيرة لمنتجاتها. 


ويشتمل المعرض أنشطة ترفيهية مختلفة منها؛ الكتابة بالخط العربي، وأماكن مخصصة لتعليم عدد من الحرف اليدوية مثل: الشموع، والزخرف، والتزيين، والنحاس، ومكرمية، والجلد، الفسيفساء، والإكسسوارات، والراتينج والتطريز، ويشتمل أيضًا على أماكن مخصصة لورش الأشغال اليدوية للأطفال.


وتقام الدورة هذه السنة في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا؛ وفقا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري؛ لضمان تجربة تسوق آمنة لكل للعملاء والعارضين.
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