محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر ببني مزار وإنشاء مدخل المدينة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أعمال انشاء مدخل بني مزار الشمالي بطريق القاهرة اسوان الزراعي، وكذلك الأعمال التي تم إنجازها بأحد الميادين بقرية أبو حرب التابعة للمركز، ضمن خطة الوحدة المحلية لتنفيذ أعمال التجميل والدهانات لمداخل المركز، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد رافق المحافظ، إسماعيل الفحام رئيس المركز.





قال المحافظ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بجوده عالية مع التركيز علي الاحتياجات والمتطلبات الأساسية.





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حيث تابع المحافظ، خلال جولته اعمال رصف طريق البحر بحي شرق المركز، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة والعمل على تسهيل الحركة المرورية امام المارة من المواطنين كما تابع اعمال اصلاح كسر ماسورة الطرد بشارع العاشر من رمضان بحي شمال المركز، موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق لإمكانية رد الشي لأصله.





كما تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بابوقرقاص ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تضم 25 قرية تم انهاء المشاريع بنسبة 100% في 6 قري، وجاري العمل في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة بـ 19 قرية.





أكد المحافظ أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة ، " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





وتفقد المحافظ أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصل ومشروع انشاء صرف صحي جريس ، ومشروع مد وتدعيم وتغيير اقطار شبكات المياه بالقرية .





أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.



