مواصفات كيا K5 موديل 2021 .. وسعرها في السعودية

تنافس العلامة التجارية لشركة كيا الكورية، بالعديد من اصداراتها المتنوعة داخل الاسواق العالمية للسيارات، وخاصة داخل اسواق المملكة العربية السعودية، حيث طرحت مؤخرا سيارتها KIA K5 و التي تنتمي إلى فئة السيدان باطلالة موديل 2021.





تأتي KIA K5 موديل 2021 بنوعين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات، الأول بسعة 2000 سي سي، و يستطيع أن يولد قوة قدرها 152 حصان، و عزم دوران يبلغ 192 نيوتن/متر عند 4.000 دورة في الدقيقة، و بنسبة استهلاك للوقود بلغت 15.5 كيلومتر في اللتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.





بينما تأتي النسخة الثانية بسعة 2500 سي سي، و بقوة اجمالية قدرها 194 حصان، وعزم دوران 246 نيوتن/متر، مدعومة بناقل أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، و بمعدل استهلاك للوقود بلغت نسبه نحو 16.3 كيلومتر في اللتر، معتمدة على منظومة الجر الأمامي لتلك الفئتين.

حصلت السيارة KIA K5 موديل 2021 على تصميم انسيابي يجمع بين الفخامة و المفهوم الرياضي، حيث ظهرت بمصابيح أمامية حادة و مقدمة مدببه اشبه بأنف النمر، بالاضافة إلى شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، و فتحات تهوية في منتصف الصادم الأمامي وعلى جانبيه، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية أنيقة.

ضمت المقصورة الداخلية عدة عناصر مثل، شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مقود حركة متعدد المهام، و نظام صوتي و ترفيهي، إلى جانب جزمة من وسائل الأمن و الحماية والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية ، و انظمة المكابح و برامج التحكم و الثبات المتطورة.



