سعفان: العمالة غير المنتظمة هم الأكثر احتياجا للرعاية

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية والمسئولين تسعى من أجل توفير الرعاية الكاملة للمواطن المصري، مضيفا أن وزارة القوى تسعى إلى أن تجد العمالة ، مشيرا إلى أن أكبر قطاع من العمالة ، حاصل على توجيهات رئاسية كثيرة ، ويحتاج دائما إلى الرعاية هم العمالة الغير منتظمة .

وأوضح " محمد سعفان " خلال لقائه مع كاميرا برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن العامل المصري هو أهم ترس في منظومة العمل ، وبالتالي كان لزامًا علينا الاهتمام بهذا العامل وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له ، حيث ان وزارة القوى العاملة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها في 27 محافظة.





من ناحية أخرى ، قام محمد سعفان وزير القوى خلال المحطة الرابعة من تسليم العمالة غير المنتظمة وثائق التأمين التكافلي التى تقدمها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة ، برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بتسليم الوثائق التي أصدرتها الوزارة لـ 8 آلاف و 923 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة ، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .





وأكد الوزير أن في إطار مبادرة " حياة كريمة " والتى استهدفت المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص ، منوهًا إلى أن الوزارة قد قامت بتسليم هذه الوثيقة لـ 3593 عاملًا غير منتظم بمحافظة بورسعيد ، و 12 ألفا و 642 عاملًا بمحافظة القليوبية، و31 ألفا و 196 عاملًا بمحافظة القاهرة .