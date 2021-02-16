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سعفان: العمالة غير المنتظمة هم الأكثر احتياجا للرعاية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:42 م
محمد سعفان ، وزير
محمد سعفان ، وزير القوى العاملة
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ندى رأفت

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية والمسئولين تسعى من أجل توفير الرعاية الكاملة للمواطن المصري، مضيفا أن وزارة القوى تسعى إلى أن تجد العمالة ، مشيرا إلى أن أكبر قطاع من العمالة ، حاصل على توجيهات رئاسية كثيرة ، ويحتاج دائما إلى الرعاية هم العمالة الغير منتظمة .

وأوضح " محمد سعفان " خلال لقائه مع كاميرا برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن العامل المصري  هو  أهم ترس في منظومة العمل ، وبالتالي كان لزامًا علينا الاهتمام بهذا العامل وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له ، حيث ان وزارة القوى العاملة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها في 27 محافظة.


من ناحية أخرى ، قام  محمد سعفان وزير القوى خلال المحطة الرابعة من تسليم العمالة غير المنتظمة وثائق التأمين التكافلي التى تقدمها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة ، برفقة اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة ، بتسليم الوثائق التي أصدرتها الوزارة لـ  8 آلاف و 923 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة ، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .


وأكد الوزير أن في إطار  مبادرة " حياة كريمة " والتى استهدفت المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام،  والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص  ، منوهًا إلى  أن الوزارة  قد قامت  بتسليم هذه الوثيقة لـ  3593 عاملًا غير منتظم بمحافظة بورسعيد ، و  12  ألفا و 642  عاملًا بمحافظة القليوبية، و31  ألفا و 196 عاملًا  بمحافظة القاهرة .

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