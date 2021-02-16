محافظ كفر الشيخ يتابع حملات كسح مياه الأمطار ليلًا .. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، انتشار معدات مجالس المدن، وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار ليلًا ، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.





ومن جانبه، أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع و كسح مياه الأمطار ليلًا، وسحبها من أمام المدارس، والمصالح الحكومية، وكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بغرب العاصمة وشرقها، إضافة إلى رفع مياه الأمطار بشوارع قرى مركز كفر الشيخ.





شدد اللواء مهندس أحمد السنوسى ، رئيس مركز ومدينة بلطيم على تكثيف الجهود لرفع تراكمات وتجمعات المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية بالقرى المستهدفة ببر بحرى ، وذلك لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.





وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، واستمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.





وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولًا بأول.





وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى.





وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة واستمرار سير عمل المعدات بكافة أنحاء المدينة والقرى.





وتابع جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة، و قرى مركز مطوبس، ورفع المخلفات من الأحياء.



