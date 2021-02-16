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مقرر القومي للسكان السابق: يجب زيادة الطلب على استخدام وسائل منع الحمل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:20 م
عمرو حسن
عمرو حسن
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هاني حسين
قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق،  تعليقا على حديث الرئيس السيسي اليوم عن الزيادة السكانية في مصر،  إن الدولة المصرية بدأت في مواجهة  الزيادة السكانية  منذ الستينات من اجل تنظيم الأسرة وتحديد النسل .
 
وأضاف  حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :" حان الوقت لتحقيق نجاحات في ملف الزيادة السكانية لأنه ملف موروث من الأجيال السابقة ولم نصل فيه إلى حل جذري".

وتابع :"  لما كل اتنين يتجوزا ويخلفوا اتنين بس سوف ينخفض عدد سكان مصر، مما  يزيد من إحساس المواطن بالمشروعات التنموية في كافة المجالات ".

 واكمل عمرو حسن:"   الزيادة السكانية ترتب باي مشكلة متواجدة في مصر  ولن نستطيع حل اي مشكلة إلا بعد التحكم في الزيادة السكانية".

 ولفت عمرو حسن:"  يجب زيادة الطلب على استخدام وسائل منع الحمل  ونحن امام حرب وعي لتغيير المفاهيم المغلوطة حول تنظيم الأسرة ". 
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