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الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:10 م
طقس
طقس
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عادل نصار
كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن بداية من يوم الجمعة ستعاود درجات الحرارة الارتفاع بنسبة 5 درجات عن يوم الأربعاء، وسيكون هناك سطوعا للشمس، مؤكدا أن تحسن الأحوال الجوية يبدءا من يوم الجمعة.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،  :"انصح المواطنين بتجنب السفر للسواحل الشمالية".

وأشار إلى أن درجة الحرارة تصل لـ 11 درجة مئوية وتصل الصغرى 7 درجات مئوية، مستدركا أن سيناء فيها سقوط أمطار غزيرة غدا الأربعاء ومن المتوقع ان يتكون الثلوج في مرتفعات وسط سيناء وسانت كاترين ودرجة الحرارة 2 درجة تحت الصفر.

وأكد أنه غدا ذروة انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ان الكتل الجوية الموجودة في مصر مصدرها روسيا.

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