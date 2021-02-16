«الموسيقيين» عن أغنية جابر القرموطي: لازم تصريح.. والإعلامي: حاضر

علق سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، على أغنية الإعلامي جابر القرموطي التي طرحها مؤخرًا. الإعلامي





وقال سعد متولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "النقابة لا تعترض على قيام أي فرد بتقديم شكل فني، ولكن يجب احترام القانون، والحصول على التراخيص".





من جانبه، علق الإعلامي جابر القرموطي، قائلًا " الأمر ليس تجاريًا، ولكنه إسكتش فقط يتناول موضوعا في المجتمع"، مؤكدا "حاضر على عيني، وسوف أتواصل مع المحامي للحصول على التصاريح والتراخيص من نقابة المهن الموسيقية".





وأضاف جابر القرموطي "الأغنية التي غنتها كانت راب على غناء شرقي، ولم تكن مهرجانات، وأنا محب للموسيقى بشكل كبير".





وتابع جابر القرموطي "لو رجعت للشاشة كمقدم برامج سوف أظهر كل فترة بأغنية، وأنا مُؤدٍ في مجال الغناء ولست مطربا".





وأكمل جابر القرموطي "ملتزم بأي قرار يصدر من نقابة الموسيقيين ضدي، ولو أصدرت أي تعليمات لي سوف أعمل بها فورا"، مختتما "لو هاني شاكر نقيب الموسيقيين قالي بطل غناء هبطل فورا".



