جابر القرموطي: انتظروني في أغنيات أكثر جرأة ومذيعة ستغني معي قريبا

كشف الإعلامي جابر القرموطي ، عن تفاصيل أغنيته الجديدة، قائلًا "فكرة أغنية "ست فوق الأربعين" ظهرت بعد ظهور سجال بين السيدات والرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي".





وأضاف "القرموطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، " بعد 10 أيام سوف تنضم مذيعة للغناء معي".





وتابع جابر القرموطي " هذه الأغنية انتصار للمرأة"، مؤكدًا أنه يعمل على الأفكار التي تشغل بال حيز كبير في المجتمع، وهذه الأغنية ليست غناء لكنها أداء، وهناك أغنيات أخرى الفترة المقبلة أكثر جرأة.





وأكد جابر القرموطي "سوف أحترم أي قرار من الأستاذ هاني شاكر، وسأمتنع عن الغناء حال رفض نقابة الموسيقيين".