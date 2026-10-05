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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار: دورات مجانية في أساسيات اللغتين الألمانية والإنجليزية عبر منصة EgTAP

منصة تدريب السياحة والآثار
منصة تدريب السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

 تتيح منصة السياحة والآثار للتدريب EgTAP دورتين تدريبيتين مجانيتين ومسجلتين في أساسيات اللغتين الألمانية والإنجليزية في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاعين السياحي والأثري، ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

تدريب وزارة السياحة والآثار 

وتشمل الدورات المتاحة دورة أساسيات اللغة الألمانية، التي يقدمها الدكتور إسلام علاء الدين، محاضر اللغة الألمانية، والذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 21 عامًا في مجال تدريب وتعليم اللغة الألمانية.

وتتيح المنصة دورة أساسيات اللغة الإنجليزية، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة vivo، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة والآثار والشركة الشهر الماضي.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن إتاحة هذه الدورات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهارات العاملين بالقطاعين السياحي والأثري، ورفع كفاءتهم، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين وتعزيز قدرات العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار الخدمات الرقمية والمشرف العام على منصة EgTAP، أن التسجيل في دورتي أساسيات اللغة الألمانية وأساسيات اللغة الإنجليزية متاح حاليًا لجميع العاملين بالقطاعين السياحي والأثري مجاناً عبر المنصة بنظام التدريب المسجل، بما يتيح للمتدربين الوصول إلى المحتوى التدريبي والاستفادة منه في الوقت والمكان المناسبين لهم، وفقًا لظروفهم، وبما يعزز الاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها المنصة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدورات التدريبية التسجيل من خلال منصة السياحة والآثار للتدريب EgTAP عبر الرابط التالي: https://egtap.com

EGTAP منصة السياحة والآثار للتدريب وزارة السياحة والآثار تدريب السياحة والآثار سياحة مصر

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