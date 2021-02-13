جابر القرموطي يكشف عن سبب دخوله مجال الغناء.. شاهد

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن سبب دخوله مجال الغناء بشكل مفاجئ، بعد أن أعلن عن طرح أغنية راب جديدة.





وقال «القرموطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»: «حبيت أجسد كل القضايا التي اهتم بها واحولها الي عمل فني ترفيهي لكي نتواصل به مع الجمهور»، موضحا أنها بداية يتمنى ان تستمر.





وأضاف جابر القرموطي، أنه يريد تقديم أغاني غربية بموسيقى شرقية، مشيرا إلى أن يسعى الي تقديد العديد من القضايا المختلفة المتواجدة في المجتمع خاصة للأشخاص أصحاب سن الـ 40 وما فوق، مضيفا أنه قرر استكمال غناء الراب، وهناك 6 مطربين مشهورين تواصلوا معه.



