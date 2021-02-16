ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هالة صدقي: الدولة ترتقي بحياة المصريين بما تنجزه من مشروعات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:31 م
هالة صدقي
هالة صدقي
Advertisements
محمد نبيـل
قالت النجمة هالة صدقي ان ما يقدمه الرئيس السيسي من مشروعات غير مسبوقة في شتى المجالات، تعبر عن ارادة الإدارة السياسية للإرتقاء بحياة المواطن المصري.

أعربت الفنانة هالة صدقي في تصريحات خاصة عن فخرها بما تحققه الدولة المصرية من انجازات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعشوائيات، منوهة إلى أن هناك بعض الأفراد لا يعرفون معنى الرقى الذى تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين .

وطالبت هالة صدقى المسئولين بفرض عقوبات على الأب الذى يحرم أبناءه من التعليم، لأن المدارس تقوم بدور مهم فى تقويم السلوك والأخلاق. 

ووجهت صدقى التهنئة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة لإطلاق مبادرة "اخلاقنا" والاحتفال بإنجاز استضافة بطولة اليد وتحقيق الفراعنة المركز السابع فى البطولة.

كانت هالة صدقي قد نعت الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الدولة للإعلام ينعى الفنان الكبير عزت العلايلي

منة فضالي تنعى عزت العلايلي: فنان خلوق

هالة صدقي تنعى عزت العلايلي: أطيب قلب وأحن إنسان.. الله يرحمك يا أستاذي

وائل جسار ناعيا عزت العلايلي: ستبقى في قلوبنا

ستظل أعماله خالدة.. كيف نعى الفنانون عزت العلايلي

علا رشدى تنعى الفنان عزت العلايلى

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. سمية الخشاب تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بعد إعلان إصابتها هي وأسرتها بكورونا .. أبرز إطلالات رضوى الشربيني خطفت بها الأنظار

بينها تعيينات عسكرية .. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء السعودي

تعرف على سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

هل يقرر الأعلى للجامعات تأجيل الدراسة في اجتماعه المقبل؟.. التعليم العالي تجيب

وزير الدولة السعودي لشئون الدول الافريقية يحتفل بفوز الأهلي على المريخ السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور