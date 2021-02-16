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رياضة

أخيرا.. جدو يعلق على هدف بواليا في شباك المريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:45 م
جدو
جدو
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مصطفى كرم

علق محمد ناجي جدو، لاعب النادي الأهلي السابق، على هدف والتر بواليا مع الأهلي في شباك المريخ السوداني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وكتب "جدو"، عبر حسابه بـ"تويتر"، محتفلًا بالهدف "‏اخيرااا والتر".


وأضاف والتر بواليا الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ السودانى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة ضمن منافسات دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.


وكان الأهلي تقدم في بداية الشوط الثاني بهدفين عن طريق محمد مجدى قفشة وكهربا فى الدقيقيتن 58 و 63.

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