حكم الوديعة في البنك.. والفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفائدة البنكية إنما هى من العقود التمويلية، فالمعاملة البنكية مُكيفة على انها تمويل وهذا التمويل عبارة عن عقد جديد يحقق مصالح أطراف وهو خالى من الغرر والضرر.





وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « ما حكم الفائدة والمرابحة فى البنوك الإسلامية؟»، أن البنوك التقليدية جارية على مسلك من يرى بجواز إحداث عقود جديدة غير مسماه بشرطين أن تكون خالية من الغرر والضرر، فطالما أن هذا لم يكن فيه غرر او ضرر فهو عقد جديد وصحيح، فالتمويل صيغة جديدة من المعاملات التى تقوم بها العقود، والمفتى بدار الإفتاء المصرية أنه جائز.





وتابع " أن المرابحة نوع من المعاملات التى لها أصل موروث فى الفقة الإسلامى، وقد تطلق بمعنى خاص و بمعنى عام فإذا كانت مقصودا بها المعنى العام فكل معاملة فيها ربحا سواء أكانت عقدًا واحدًا أو عقدين أو غير ذلك، لكن إذا أريد بها المعنى الخاص فهو يدخل فيها البيع بالتقسيط اى ان يربح الإنسان فى هذه السلعة لأنه سيأخذ ثمنها مؤجلًا او مقسطًا وكذلك الحال فيما يحصل إذا توسطت السلعة فلا ربا".









الودائع في البنوك الإسلامية