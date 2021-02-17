ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تبرئته.. بيان شديد اللهجة من ترامب ضد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:46 ص
ترامب يهاجم ميتش
ترامب يهاجم ميتش ماكونيل في بيان شديد اللهجة
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانًا شديد اللهجة، طالب خلاله الحزب الجمهوري بعزل ميتش ماكونيل، من منصب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وقال "ترامب" في بيانه: "لا يمكن للحزب الجمهوري أن يحظى بالاحترام أو القوة مرة أخرى في ظل وجود قادة سياسيين مثل السيناتور ميتش ماكونيل على رأس الحزب".

وهاجم الرئيس الأمريكي السابق ماكونيل، قائلا إنه يفتقر البصيرة السياسية والحكمة والمهارة، وهو ما حوله سريعا من زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إلى زعيم الأقلية، مؤكدا أن الأمر قد يزداد سوءا بالنسبة للجمهوريين.

وتابع ترامب في بيانه "إذا قرر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون البقاء معه، فلن يفوزوا مرة أخرى"، موضحا أن ماكونيل لم يفعل واجبه من أجل تأمين نظام انتخابي عادل.

وخلال البيان، جدد ترامب التأكيد على حصوله على نسبة تصويت تاريخية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تجاوزت 75 مليون صوت.

كان ميتش ماكونيل زعيم الجمهورين بمجلس الشيوخ وجه انتقادات لاذعة لترامب رغم تبرئته من قبل المجلس من تهمة تحريض أنصاره على التمرد يوم اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وقال ماكونيل عقب تصويت بشأن إدانة ترامب "لا شك في أن الرئيس السابق مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث ذلك اليوم"، متهما إياه بالتقصير الشديد في أداء واجبه.

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن ترامب قد يواجه اتهامات جديدة، لكنه قال إنه صوت لصالح تبرئته لأنه من غير الدستوري إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ترامب يستحق العزل

رغم تبرئته.. زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

بعد تبرئته في مجلس الشيوخ.. أسرار تمسك الجمهوريين بـ ترامب وقوة تأثيره على حزبهم

انتقام وظهور إعلامي لافت.. ماذا يخطط ترامب في الأيام المقبلة بعد تبرئته؟

ترشيحاتنا

ماذا أفعل حتى أتذكر شيئا نسيته؟ .. على جمعة يجيب

موسيماني يعدد مكاسب الفوز على المريخ السوداني

ننشر صور حادث عمرو أديب بعد نقله إلى المستشفى

وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو: موسيماني أفضل منه لهذا السبب

تعرف على مجموعة منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

اتخضيت .. مخرج فيلم السرب يكشف عن ردة فعل الجمهور بعد عرض البرومو .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ