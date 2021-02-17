بعد تبرئته.. بيان شديد اللهجة من ترامب ضد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانًا شديد اللهجة، طالب خلاله الحزب الجمهوري بعزل ميتش ماكونيل ، من منصب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.





وقال "ترامب" في بيانه: "لا يمكن للحزب الجمهوري أن يحظى بالاحترام أو القوة مرة أخرى في ظل وجود قادة سياسيين مثل السيناتور ميتش ماكونيل على رأس الحزب".





وهاجم الرئيس الأمريكي السابق ماكونيل، قائلا إنه يفتقر البصيرة السياسية والحكمة والمهارة، وهو ما حوله سريعا من زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إلى زعيم الأقلية، مؤكدا أن الأمر قد يزداد سوءا بالنسبة للجمهوريين.





وتابع ترامب في بيانه "إذا قرر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون البقاء معه، فلن يفوزوا مرة أخرى"، موضحا أن ماكونيل لم يفعل واجبه من أجل تأمين نظام انتخابي عادل.





وخلال البيان، جدد ترامب التأكيد على حصوله على نسبة تصويت تاريخية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تجاوزت 75 مليون صوت.





كان ميتش ماكونيل زعيم الجمهورين بمجلس الشيوخ وجه انتقادات لاذعة لترامب رغم تبرئته من قبل المجلس من تهمة تحريض أنصاره على التمرد يوم اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.





وقال ماكونيل عقب تصويت بشأن إدانة ترامب "لا شك في أن الرئيس السابق مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث ذلك اليوم"، متهما إياه بالتقصير الشديد في أداء واجبه.



