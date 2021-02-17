وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع الكاظمي محاسبة المسئولين عن هجوم أربيل

هاتف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي؛ للتباحث حول هجوم محافظة أربيل ، عاصمة كردستان العراق.





وأعرب بلينكن ، خلال الاتصال ، عن استيائه من الهجمات الصاروخية المتعددة التي حدثت في أربيل.





وذكرت الخارجية الأمريكية ، في بيان ، أن "بلينكن دعا الكاظمي إلى مواصلة العمل مع حكومة إقليم كردستان لمواجهة المتطرفين.





وناقش الطرفان الجهود اللازمة لتحديد الجماعات المسئولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها، بحسب البيان.





كما بحث بلينكن والكاظمي مسؤولية العراق والتزامها بحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة هناك.





وفي وقت سابق أعربت مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل يوم الاثنين.



