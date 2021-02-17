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محافظات

نائب محافظ القاهرة: رفع حالة الطوارئ تحسبًا للتقلبات الجوية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:02 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم
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عبد العزيز جمال
وجّهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى بجميع الأحياء؛ نظرًا للتحذيرات التى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط الأمطار والسيول.

وشددت نائب المحافظ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر وأضرار سقوط الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية و هيئة الأرصاد الجوية ، موجهة بسرعة المرور ومتابعة أعمال تطهير مخرات ومجرى السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها وتطهيرها اولا بأول ليل نهار مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصصة لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها.

ولفتت نائب المحافظ إلى ضرورة تنسيق التمركزات والتواصل مع غرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهة الأمطار حال حدوثها وضرورة استغلال كل الإمكانيات المتاحة.

ووجهت بضرورة التواجد الميدانى لرؤساء أحياء المنطقة والتنفيذيين والجهات المعنية بالاحياء ومسئولى المربعات ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالشوارع؛ للاستعداد والتأهب لمجابهة موجة الطقس السيئ والأمطار التى تمر بها البلاد للوقوف على كل ما يطرأ فى حال حدوثه والتعامل الفورى معه .

وأشارت إلى أهمية التعامل السريع مع اى شكاوى ترد بالمنطقة أو أحيائها كما شددت على وجود جميع أحياء المنطقة الجنوبية فى حالة الجاهزية القصوى .

ونوهت بضرورة تجهيز المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء للتعامل الفورى مع أى مستجدات.

كما حذرت نائب المحافظ، مواطنى المنطقة الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصًا على سلامتهم،وارتداء الملابس الثقيلة مؤكدة ضرورة الإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى حالة هطول الامطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان لضمان سلامتهم وأمنهم و ضرورة توخى الحيطة والحذر فى كل الاحوال.
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