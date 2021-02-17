ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من اضطرابات جوية وأمطار رعدية بهذه المناطق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:42 ص
طقس غير مستقر في
طقس غير مستقر في السعودية
Advertisements
أحمد محرم
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم، الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.


بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.


وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله تعالى - تضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية. وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.


وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبد الله المسند: "متوقع اليوم أن تكون الرياح السطحية نشطة ومثيرة للغبار في معظم النصف الشمالي من السعودية، ويتزامن هذا مع اضطراب جوي فوق البر والبحر، مصاحبًا لمرور مركز للضغط الجوي المنخفض شمال السعودية".


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: شمالي وغربي منطقة الرياض والقصيم وشمالي الشرقية ومكة والباحة وعسير وشرقي حائل وجنوبي المدينة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية على الطائف وأضم وميسان والعرضيات فى السعودية

أمطار ورياح وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

ثلوج بـ تبوك ورياح في المدينة.. تحذيرات أرصاد السعودية من الطقس

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عدة مناطق

ترشيحاتنا

دعواتكم.. إصابة الإعلامية منى الحسيني بـ فيروس كورونا

عماد أديب يطمئن الجمهور على شقيقه: أخي نجاه الله وهو الآن في المستشفى

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

التحريات: الإعلامي عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

Advertisements

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

عمرو أديب يعود إلى منزله سالماً بعد الحادث المروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور