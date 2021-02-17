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رياضة

حكام الأربعاء بالدورى.. البنا يدير مباراة الزمالك والإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:06 ص
محود البنا
محود البنا
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الأربعاء ببطولة الدورى الممتاز،

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

المقاولون العرب وأسوان
أحمد جمال حكما للساحة وهشام الدسوقي ويساعده الثنائى ماجد المليجي ومحمد إبراهيم الدسوقي كابو حكم رابعا ومحمود ناصف حكما للفيديو ومساعده عمرو عايد.

الانتاج الحربي وغزل المحلة
محمد سلامة حكما للساحة ويعاونه  احمد حسام و احمد نوفل ومحمد عبد الحميد حكما رابعا و مصطفى مدحت حكما للفيديو و مساعده عمرو رمضان.

سيراميكا كليوباترا والاتحاد
أحمد الغندور حكما للساحة وثنائي المساعدين محمود أبو الرجال مصطفى حسين و عدى إبراهيم حكما رابعا وعمرو الشناوي حكما للفيديو ومساعده محمد التابعي.

الزمالك والإسماعيلي
محمود البنا حكما للساحة و أحمد توفيق طلب وسمير جمال و طارق سامي حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكما للفيديو ومساعده محمود ناجي .
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